Education First Class 2025: P1 photos from Dundee schools Find your school's class picture. Dundee First Class 2025 By Mark Asquith & Katherine Ferries October 1 2025, 6:00am October 1 2025, 6:00am Share First Class 2025: P1 photos from Dundee schools Share via Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Messenger Email Post link https://www.thecourier.co.uk/fp/education/5336765/first-class-2025-dundee-schools-photo-gallery/ Copy Link First class memories: See your child’s school photo We’re celebrating a major milestone for the youngest pupils in Dundee. Our First Class picture special features Primary 1 classes from schools across the region as children begin their school journey. Photos from schools in Angus, Fife, and Perth and Kinross are also available. Ardler Primary School, P1. Image: Connor Bertie. Ancrum Road Primary, Miss Anderson with P1B. Image: Ethan Williams Ancrum Road Primary, Miss Barr with P1A. Image: Ethan Williams Blackness Primary P1B. Image: Ethan Williams Blackness Primary P1A. Image: Ethan Williams Barnhill Primary School, 1B. Barnhill Primary School, 1A. Ballumbie Primary School, P1 Class 1. Image: Connor Bertie. Ballumbie Primary School, P1 Class 2. Image: Connor Bertie. Ballumbie Primary School, P1 Class 3. Image: Connor Bertie. Ballumbie Primary School, P1 Class 4. Image: Connor Bertie. Camperdown Primary P1A. Image: Ethan Williams Camperdown Primary P1B. Image: Ethan Williams Clepington Primary, P1A. Clepington Primary, P1B. Clepington Primary, P1-2. Dens Road Primary School, P1A and P1B. Eastern Primary School, P1. Mrs Jordan and Mrs Glancy Eastern Primary School, P2-1. Mrs Pirie Forthill Primary School, P1 Class 1. Image: Connor Bertie. Forthill Primary School, P1 Class 2. Image: Connor Bertie. Forthill Primary School, P1 Class 3. Image: Connor Bertie. Fintry Primary School, P1. Image: Connor Bertie. Fintry Primary School, P1-2. Image: Connor Bertie. Kingspark School, Class 1. High School of Dundee – Gillian Johnson (class teacher) and Nikki Stewart (transition practitioner) with the P1’s. Image: Ethan Williams Glebelands Primary School, P1B. Image: Connor Bertie. Glebelands Primary School, P1A. Image: Connor Bertie. Glebelands Primary School, P1-2. Image: Connor Bertie. Longhaugh Primary School, P1 Class 1. Image: Connor Bertie. Longhaugh Primary School, P1 Class 2. Image: Connor Bertie. Mill of Mains, P1 (Miss Horton) and P2-1 (Miss Dunbar). Rowantree Primary School, P1. Image: Connor Bertie. Rosebank Primary, P1. Sidlaw View Primary, P1. Image: Connor Bertie. Sidlaw View Primary, P1 Specialist Provision. Victoria Park Primary P1B. Image: Ethan Williams Victoria Park Primary P1A. Image: Ethan Williams Tayview Primary School, P1CD & P1M. Tayview Primary School, P1A. St Pius RC Primary School, P1. Image: Connor Bertie. St Peter and Paul RC Primary, P1 – Class 3. Image: Connor Bertie. St Peter and Paul RC Primary, P1 – Class 2. Image: Connor Bertie. St Peter and Paul RC Primary, P1 – Class 1. Image: Connor Bertie. St Francis RC Primary, P1-2. St Francis RC Primary, P1 St Andrews RC Primary, P1 – Class 1. Image: Connor Bertie. St Andrews RC Primary, P1 – Class 2. Image: Connor Bertie. St Ninian’s RC Primary. Image: Ethan Williams St Joseph’s RC Primary School, P1 and P2-1 class. St Fergus RC Primary, P1. Image: Connor Bertie. St Clements Primary. Image: Ethan Williams