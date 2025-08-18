News Woman, 35, last seen at Dundee retail park traced after missing person appeal Police have traced Coreen Morrison after launching an appeal. By Andrew Robson August 18 2025, 8:51pm August 18 2025, 8:51pm Share Woman, 35, last seen at Dundee retail park traced after missing person appeal Share via Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Messenger Email Post link https://www.thecourier.co.uk/fp/news/5312732/coreen-morrison-missing-dundee-kingsway-retail-park/ Copy Link 0 comment Police appealed for information to help trace Coreen Morrison. Image: DC Thomson A Dundee woman who had been reported missing has been traced. Officers launched an appeal after Coreen Morrison, 35, was last seen at Kingsway Retail Park at around 4.50pm on Monday. A Police Scotland update on Tuesday morning said: “We can confirm that Coreen Morrison, who was reported missing from Dundee, has been traced. “Thank you to everyone who shared our earlier appeal.”
