News Missing man, 51, last seen near Ninewells Hospital in Dundee traced A police appeal had been launched on Friday evening to find Robert Macdonald. By Isla Glen August 29 2025, 5:54pm August 29 2025, 5:54pm Share Missing man, 51, last seen near Ninewells Hospital in Dundee traced Share via Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Messenger Email Post link https://www.thecourier.co.uk/fp/news/5321580/robert-macdonald-missing-dundee/ Copy Link 0 comment Police appealed for information to find Robert Macdonald. Image: Kim Cessford/DC Thomson A 51-year-old man last seen near Ninewells Hospital in Dundee has been traced. Officers launched an appeal to find Robert Macdonald, who was last seen around 8.20am on Friday in the Ninewells Drive area of the city. A Police Scotland update said: “We are pleased to confirm Robert Macdonald, who had been reported missing from Dundee, has been traced. “Thanks to everyone who shared our appeal.”
Conversation