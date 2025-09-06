News Missing Dundee man Saul Sangster traced Saul Sangster, 23, was last seen on Friday evening By Lindsey Hamilton September 6 2025, 9:46am September 6 2025, 9:46am Share Missing Dundee man Saul Sangster traced Share via Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Messenger Email Post link https://www.thecourier.co.uk/fp/news/5326473/dundee-man-missing-2/ Copy Link 0 comment Missing Dundee man Saul Sangster has been traced. Image: Police Scotland Missing Dundee man Saul Sangster has been traced. Mr Sangster, 23, was last seen around 7.30pm on Friday, September 5 near Tom McDonald Avenue. A Police Scotland spokesperson said: “Saul Sangster missing from Dundee has been traced.”
