News Missing Dundee man traced Christopher Stewart, 36, had been reported missing from Dundee. By Finn Nixon October 1 2025, 7:16pm October 1 2025, 7:16pm Missing Dundee man traced Christopher Stewart from Dundee has been traced by police. A Dundee man who was missing has been traced. Police had launched an appeal for Christopher Stewart, 36, after he went missing at around 8am on Wednesday. However, officers have now confirmed he has been traced. A Police Scotland statement said: "Christopher Stewart, who was reported missing from Dundee, has been traced. "Thank you to everyone who shared our appeal."
