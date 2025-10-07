News Woman, 75, who failed to return home from Fife has been traced Annabelle McDonald was last seen in Kelty on Monday afternoon. By Lindsey Hamilton October 7 2025, 1:09pm October 7 2025, 1:09pm Share Woman, 75, who failed to return home from Fife has been traced Share via Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Messenger Email Post link https://www.thecourier.co.uk/fp/news/5347291/missing-person-annabelle-mcdonald-fife/ Copy Link 0 comment Annabelle McDonald has been traced Image: Police Scotland A pensioner who failed to return home after visiting Fife has been traced. Annabelle McDonald, 75, was last seen in the Blairadam area near Kelty around 2pm on Monday, October 6. She was heading for her home in Dennystone in the Dumbarton area. Her red Volkswagon Golf GTI was then seen in the Crook of Devon area around 2.30pm but Annabelle hadn’t been seen since. However, Police Scotland has now confirmed that Annabelle has been traced.
