Woman, 75, who failed to return home from Fife has been traced

Calendar An icon of a desk calendar. Cancel An icon of a circle with a diagonal line across. Caret An icon of a block arrow pointing to the right. Email An icon of a paper envelope. Facebook An icon of the Facebook "f" mark. Google An icon of the Google "G" mark. Linked In An icon of the Linked In "in" mark. Logout An icon representing logout. Profile An icon that resembles human head and shoulders. Telephone An icon of a traditional telephone receiver. Tick An icon of a tick mark. Is Public An icon of a human eye and eyelashes. Is Not Public An icon of a human eye and eyelashes with a diagonal line through it. Pause Icon A two-lined pause icon for stopping interactions. Quote Mark A opening quote mark. Quote Mark A closing quote mark. Arrow An icon of an arrow. Folder An icon of a paper folder. Breaking An icon of an exclamation mark on a circular background. Camera An icon of a digital camera. Caret An icon of a caret arrow. Clock An icon of a clock face. Close An icon of the an X shape. Close Icon An icon used to represent where to interact to collapse or dismiss a component Comment An icon of a speech bubble. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Ellipsis An icon of 3 horizontal dots. Envelope An icon of a paper envelope. Facebook An icon of a facebook f logo. Camera An icon of a digital camera. Home An icon of a house. Instagram An icon of the Instagram logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. Magnifying Glass An icon of a magnifying glass. Search Icon A magnifying glass icon that is used to represent the function of searching. Menu An icon of 3 horizontal lines. Hamburger Menu Icon An icon used to represent a collapsed menu. Next An icon of an arrow pointing to the right. Notice An explanation mark centred inside a circle. Previous An icon of an arrow pointing to the left. Rating An icon of a star. Tag An icon of a tag. Twitter An icon of the Twitter logo. Video Camera An icon of a video camera shape. Speech Bubble Icon A icon displaying a speech bubble WhatsApp An icon of the WhatsApp logo. Information An icon of an information logo. Plus A mathematical 'plus' symbol. Duration An icon indicating Time. Success Tick An icon of a green tick. Success Tick Timeout An icon of a greyed out success tick. Loading Spinner An icon of a loading spinner. Facebook Messenger An icon of the facebook messenger app logo. Facebook An icon of a facebook f logo. Facebook Messenger An icon of the Twitter app logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. WhatsApp Messenger An icon of the Whatsapp messenger app logo. Email An icon of an mail envelope. Copy link A decentered black square over a white square.
More
Home News

Woman, 75, who failed to return home from Fife has been traced

Annabelle McDonald was last seen in Kelty on Monday afternoon.

By Lindsey Hamilton
Annabelle McDonald has been traced Image: Police Scotland
Annabelle McDonald has been traced Image: Police Scotland

A pensioner who failed to return home after visiting Fife has been traced.

Annabelle McDonald, 75, was last seen in the Blairadam area near Kelty around 2pm on Monday, October 6.

She was heading for her home in Dennystone in the Dumbarton area.

Her red Volkswagon Golf GTI was then seen in the Crook of Devon area around 2.30pm but Annabelle hadn’t been seen since.

However, Police Scotland has now confirmed that Annabelle has been traced.

 

More from News

Mid Scotland and Fife Conservative MSP Murdo Fraser
Perthshire MSP's post about axed Rangers boss Russell Martin probed by police
Commercial Street, Dundee.
Victim asked to come forward after assault by driver of Lexus in Dundee city…
Hannah Laing and her lifelong friend Ellie Scanlan.
Dundee DJ Hannah Laing to release new single in memory of friend Ellie Scanlan
Former Fife Flyers ice hockey player Aiden Wilson.
Fife Flyers respond to former player's claim he lived in his car for a…
To go with story by James Simpson. Plans have been submitted to transform the site. Picture shows; Pictures of Allan Park Church. Dumbarton Road, Stirling. Supplied by Acuitus Date; Unknown
Green light for Stirling world buffet restaurant in former church
Glenrothes teen beauty queen winner Codie Morrison.
Fife teen crowned GB beauty queen to take mental health message to the US
Three people were taken to hospital after the Whitfield crash.
Teen charged after three-car Dundee crash following 'police chase'
Olympia Leisure Centre car park sealed off by police.
Two men arrested as Dundee Olympia car park taped off by police
Keats Place, Dundee GV
Woman remanded after Dundee attempted murder hearing
The granite bench overlooking Kinghorn Loch has been stolen.
Community 'in complete shock' after memorial bench stolen from Fife beauty spot
3

Conversation