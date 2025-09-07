Dundee Best photos as Tequila Fest comes to Dundee Festival goers could expect to be taken on a journey to Mexico, right in the heart of Dundee. Tequila Fest Dundee 2025. Image: Ethan Williams By Heather Fowlie September 7 2025, 10:57am September 7 2025, 10:57am Share Best photos as Tequila Fest comes to Dundee Share via Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Messenger Email Post link https://www.thecourier.co.uk/fp/news/dundee/5324673/tequila-festival-dundee-2025-photo-gallery/ Copy Link 0 comment Hundreds turned out as Tequila Festival Dundee took place in Verdant Works on September 6 2025. The event featured more than 30 types of tequila and mezcal for visitors to sample. On arrival, guests were offered a tequila or frozen margarita. A Mexican DJ and live Mariachi band provided music throughout the day. A tequila expert was also on hand to guide guests, with additional live entertainment taking place during the festival. Photographer Ethan Williams captured all the best highlights below: Tequila Fest Dundee Bar shot. Tequila Fest Dundee. Tequila Fest Dundee 2025. Tequila Fest Dundee. People enjoying the Tequila Fest Dundee. Tequila Fest Dundee 2025. People enjoying the Tequila Fest Dundee. Tequila Fest Dundee 2025. People enjoying the Tequila Fest Dundee. Tequila Fest Dundee 2025. People enjoying the Tequila Fest Dundee. Tequila Fest Dundee 2025. Tequila Fest Dundee. People enjoying the Tequila Fest Dundee. Tequila Fest Dundee 2025. People enjoying the Tequila Fest Dundee. Face painting. People enjoying the Tequila Fest Dundee. Tequila Fest Dundee 2025. People enjoying the Tequila Fest Dundee.
