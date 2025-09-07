Best photos as Tequila Fest comes to Dundee

Calendar An icon of a desk calendar. Cancel An icon of a circle with a diagonal line across. Caret An icon of a block arrow pointing to the right. Email An icon of a paper envelope. Facebook An icon of the Facebook "f" mark. Google An icon of the Google "G" mark. Linked In An icon of the Linked In "in" mark. Logout An icon representing logout. Profile An icon that resembles human head and shoulders. Telephone An icon of a traditional telephone receiver. Tick An icon of a tick mark. Is Public An icon of a human eye and eyelashes. Is Not Public An icon of a human eye and eyelashes with a diagonal line through it. Pause Icon A two-lined pause icon for stopping interactions. Quote Mark A opening quote mark. Quote Mark A closing quote mark. Arrow An icon of an arrow. Folder An icon of a paper folder. Breaking An icon of an exclamation mark on a circular background. Camera An icon of a digital camera. Caret An icon of a caret arrow. Clock An icon of a clock face. Close An icon of the an X shape. Close Icon An icon used to represent where to interact to collapse or dismiss a component Comment An icon of a speech bubble. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Comments An icon of a speech bubble, denoting user comments. Ellipsis An icon of 3 horizontal dots. Envelope An icon of a paper envelope. Facebook An icon of a facebook f logo. Camera An icon of a digital camera. Home An icon of a house. Instagram An icon of the Instagram logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. Magnifying Glass An icon of a magnifying glass. Search Icon A magnifying glass icon that is used to represent the function of searching. Menu An icon of 3 horizontal lines. Hamburger Menu Icon An icon used to represent a collapsed menu. Next An icon of an arrow pointing to the right. Notice An explanation mark centred inside a circle. Previous An icon of an arrow pointing to the left. Rating An icon of a star. Tag An icon of a tag. Twitter An icon of the Twitter logo. Video Camera An icon of a video camera shape. Speech Bubble Icon A icon displaying a speech bubble WhatsApp An icon of the WhatsApp logo. Information An icon of an information logo. Plus A mathematical 'plus' symbol. Duration An icon indicating Time. Success Tick An icon of a green tick. Success Tick Timeout An icon of a greyed out success tick. Loading Spinner An icon of a loading spinner. Facebook Messenger An icon of the facebook messenger app logo. Facebook An icon of a facebook f logo. Facebook Messenger An icon of the Twitter app logo. LinkedIn An icon of the LinkedIn logo. WhatsApp Messenger An icon of the Whatsapp messenger app logo. Email An icon of an mail envelope. Copy link A decentered black square over a white square.
Dundee

Best photos as Tequila Fest comes to Dundee

Festival goers could expect to be taken on a journey to Mexico, right in the heart of Dundee.

Tequila Fest Dundee 2025. Image: Ethan Williams
Tequila Fest Dundee 2025. Image: Ethan Williams
By Heather Fowlie

Hundreds turned out as Tequila Festival Dundee took place in Verdant Works on September 6 2025.

The event featured more than 30 types of tequila and mezcal for visitors to sample. On arrival, guests were offered a tequila or frozen margarita.

A Mexican DJ and live Mariachi band provided music throughout the day. A tequila expert was also on hand to guide guests, with additional live entertainment taking place during the festival.

Photographer Ethan Williams captured all the best highlights below:

Tequila Fest Dundee Bar shot.
Tequila Fest Dundee.
Tequila Fest Dundee 2025.
Tequila Fest Dundee.
People enjoying the Tequila Fest Dundee.
Tequila Fest Dundee 2025.
People enjoying the Tequila Fest Dundee.
Tequila Fest Dundee 2025.
People enjoying the Tequila Fest Dundee.
Tequila Fest Dundee 2025.
People enjoying the Tequila Fest Dundee.
Tequila Fest Dundee 2025.
Tequila Fest Dundee.
People enjoying the Tequila Fest Dundee.
Tequila Fest Dundee 2025.
People enjoying the Tequila Fest Dundee.
Face painting.
People enjoying the Tequila Fest Dundee.
Tequila Fest Dundee 2025.
People enjoying the Tequila Fest Dundee.

