Best photos as Tequila Fest comes to Dundee

Hundreds turned out as Tequila Festival Dundee took place in Verdant Works on September 6 2025.

The event featured more than 30 types of tequila and mezcal for visitors to sample. On arrival, guests were offered a tequila or frozen margarita.

A Mexican DJ and live Mariachi band provided music throughout the day. A tequila expert was also on hand to guide guests, with additional live entertainment taking place during the festival.

Photographer Ethan Williams captured all the best highlights below: