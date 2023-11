PA selective guide to sport on TV for w/c November 27

Monday, November 27

FOOTBALL: Premier League, Fulham v Wolves – Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League 1830; Serie A, Verona v Lecce – TNT Sports 1 1730, Bologna v Torino – TNT Sports 1 1930; LaLiga, Girona v Athletic Bilbao – Viaplay Sports 1 2000.

GRIDIRON: NFL, Minnesota Vikings v Chicago Bears – Channel 5, Sky Sports Main Event, Sky Sports NFL 0100 (Tues).

BASKETBALL: NBA, Philadelphia 76ers v Los Angeles Lakers – TNT Sports 2 0000 (Tues).

SNOOKER: UK Championship – Eurosport 1 1245, 1845, BBC Two England 1300.

Tuesday, November 28

FOOTBALL: Champions League, Lazio v Celtic – TNT Sports 1 1700, Paris St Germain v Newcastle – TNT Sports 2 1900, Barcelona v Porto – TNT Sports 4 1945, Manchester City v RB Leipzig – TNT Sports 1 1945, Shakhtar Donetsk v Antwerp – TNT Sports 3 1730, AC Milan v Borussia Dortmund – TNT Sports 3 1945, Young Boys v Red Star Belgrade – TNT Sports 7 2000, Feyenoord v Atletico Madrid – TNT Sports 6 2000; Championship, Watford v Norwich – Sky Sports Main Event 1930.

CRICKET: Women’s Big Bash League, Eliminator play-off match – Sky Sports Main Event, Sky Sports Cricket 0805; Third T20, India v Australia – TNT Sports 2 1315.

BASKETBALL: NBA, Miami Heat v Milwaukee Bucks – TNT Sports 1 0030 (Weds), Sacramento Kings v Golden State Warriors – TNT Sports 1 0300 (Weds); EuroCup, Wolves Vilnius v London Lions – TNT Sports 4 1645.

SNOOKER: UK Championship – Eurosport 1 1245, 1845, BBC Two England 1300.

Wednesday, November 29

FOOTBALL: Champions League, Galatasaray v Manchester United – TNT Sports 1 1700, Arsenal v Lens – TNT Sports 2 1900, Bayern Munich v FC Copenhagen – TNT Sports 4 1945, Sevilla v PSV Eindhoven – TNT Sports 3 1745, Benfica v Inter Milan – TNT Sports 6 2000, Real Madrid v Napoli – TNT Sports 3 2000, Real Sociedad v RB Salzburg – TNT Sports 8 2000, SC Braga v Union Berlin – TNT Sports 7 2000; Championship, Ipswich v Millwall – Sky Sports Main Event 1930; LaLiga, Mallorca v Cadiz – Viaplay Sports 1 2000.

CRICKET: Women’s Big Bash League, Challenger play-off match – Sky Sports Main Event, Sky Sports Cricket 0805; Abu Dhabi T10, Delhi Bulls v Deccan Gladiators – TNT Sports 2 1115, Team Abu Dhabi v Chennai Braves – TNT Sports 2 1345, Bangla Tigers v New York Strikers TNT Sports 2 1615.

BASKETBALL: NBA, New Orleans Pelicans v Philadelphia 76ers – TNT Sports 1 0100 (Thurs).

GOLF: DP World Tour, The ISPS HANDA Australian Open – Sky Sports Main Event, Sky Sports Golf 0100 (Thurs).

SNOOKER: UK Championship – Eurosport 1 1245, 1845, BBC Two England 1300.

Thursday, November 30

FOOTBALL: Europa League, TSC Backa Topola v West Ham – TNT Sports 1 1700, AEK Athens v Brighton – TNT Sports 2 1700, Sparta Prague v Real Betis – TNT Sports 4 1730, Marseille v Ajax – TNT Sports 4 1945, Liverpool v LASK – TNT Sports 1 1945, Rangers v Aris Limassol – TNT Sports 3 2000; Europa Conference League, HJK Helsinki v Aberdeen – TNT Sports 3 1745, Aston Villa v Legia Warsaw – TNT Sports 2 1945.

CRICKET: Abu Dhabi T10, Abu Dhabi v Northern Warriors – TNT Sports 1 1115, Morrisville Samp Army v Chennai Braves – TNT Sports 1 1345.

GOLF: DP World Tour, The Investec South African Open – Sky Sports Main Event, Sky Sports Golf 1000, The ISPS HANDA Australian Open – Sky Sports Golf 0100 (Fri); PGA Tour, The Hero World Challenge – Sky Sports Main Event, Sky Sports Golf 1830; DP World Tour.

GRIDIRON: NFL, Dallas Cowboys v Seattle Seahawks – Sky Sports Main Event, Sky Sports NFL 0000 (Fri).

BASKETBALL: NBA, Miami Heat v Indiana Pacers – TNT Sports 1 0030 (Fri), Golden State Warriors v Los Angeles Clippers – TNT Sports 1 0300 (Fri).

SNOOKER: UK Championship – Eurosport 1 1245, 1845, BBC Two England 1300, 1900.

Friday, December 1

FOOTBALL: Championship, Preston v QPR – Sky Sports Main Event 1930; FA Cup, York v Wigan – BBC Two England 1930; Women’s Nations League, Wales v Iceland – BBC One Wales 1900, England v Netherlands – ITV4 1900, Belgium v Scotland – BBC Alba 1930; Ligue 1, Reims v Strasbourg – TNT Sports 4 1945; LaLiga, Las Palmas v Getafe – Viaplay Sports 2 2000; Serie A, Monza v Juventus – TNT Sports 3 1945; A-League, Brisbane Roar v Western Sydney Wanderers – TNT Sports 1 0845.

CRICKET: Abu Dhabi T10, Northern Warriors v New York Strikers – TNT Sports 2 1115, Morrisville Samp Army v Team Abu Dhabi – TNT Sports 2 1345, Delhi Bulls v Chennai Braves – TNT Sports 2 1615; Fourth T20, India v Australia – TNT Sports 1 1315.

GOLF: DP World Tour, The Investec South African Open – Sky Sports Main Event, Sky Sports Golf 1000, The ISPS HANDA Australian Open – Sky Sports Main Event, Sky Sports Golf 0300 (Sat); PGA Tour, The Hero World Challenge – Sky Sports Main Event, Sky Sports Golf 1830.

RUGBY UNION: Premiership, Harlequins v Sale – TNT Sports 1 1900.

BASKETBALL: NBA, Boston Celtics v Philadelphia 76ers – TNT Sports 2 0030 (Sat), Phoenix Suns v Denver Nuggets – TNT Sports 2 0300 (Sat).

BOXING: Hamzah Sheeraz v Liam Williams – TNT Sports 2 1900; Nathan Gorman v Bohdan Myronets – Channel 5 2200.

HORSE RACING: Newbury – ITV4 1305.

SNOOKER: UK Championship – Eurosport 1 1245, 1845, BBC Two England 1300, 1900, BBC Two Northern Ireland, BBC Two Scotland 1900.

Saturday, December 2

FOOTBALL: Premier League, Nottingham Forest v Everton – Sky Sports Premier League 1700, Newcastle v Manchester United – TNT Sports 1 1900; FA Cup, Alfreton v Walsall – BBC One 1215; Euro 2024 draw – BBC Two England 1715; Serie A, Lazio v Cagliari – TNT Sports 2 1715, AC Milan v Frosinone – TNT Sports 2 1930; Ligue 1, Nantes v Nice – TNT Sports 4 2000; LaLiga, Girona v Valencia – Viaplay Sports 1 1300; A-League, Western United v Wellington Phoenix – TNT Sports 1 0630, Sydney FC v Perth Glory – TNT Sports 1 0845, Central Coast Mariners v Melbourne Victory – TNT Sports 2 0400 (Sun).

CRICKET: Women’s Big Bash League, Final – Sky Sports Main Event, Sky Sports Cricket 0805; Women’s T20, New Zealand v Pakistan – TNT Sports 1 2330.

GOLF: DP World Tour, The Investec South African Open – Sky Sports Golf 1000, The ISPS HANDA Australian Open – Sky Sports Golf 0200 (Sun); PGA Tour, The Hero World Challenge – Sky Sports Golf 1700.

RUGBY UNION: Premiership, Bristol v Gloucester – TNT Sports 1 1330, Saracens v Northampton – TNT Sports 1 1615; URC, Lions v Dragons – BBC Two Wales 1505, Viaplay Sports 1505, Benetton v Ospreys – S4C 1915, Viaplay Sports 1935, Bulls v Sharks – Viaplay Sports 1300, Cardiff v Scarlets – Viaplay Sports 1500, Stormers v Zebre – Viaplay Sports 1715, Ulster v Edinburgh – Viaplay Sports 1715, Connacht v Leinster, Viaplay Sports 1935.

HORSE RACING: Newbury – ITV1 1325.

MMA: UFC, Beneil Dariush v Arman Tsarukyan – TNT Sports 2 0000 (Sun).

SNOOKER: UK Championship – Eurosport 1 1245, 1845, BBC Two England 1300, 1630, 1830, BBC One 1445, BBC Two Northern Ireland, BBC Two Scotland 1630.

Sunday, December 3

FOOTBALL: Premier League, West Ham v Crystal Palace – Sky Sports Premier League 1300, Sky Sports Main Event 1400, Manchester City v Tottenham – Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League 1600; FA Cup, Eastleigh v Reading – ITV 1240; Scottish Premiership, St Johnstone v Celtic – Sky Sports Main Event 1100; Serie A, Lecce v Bologna – TNT Sports 2 1130, Fiorentina v Salernitana – TNT Sports 1 1400, Udinese v Verona TNT Sports 5 1400, Sassuolo v Roma – TNT Sports 3 1700, Napoli v Inter Milan – TNT Sports 3 1945; Ligue 1, Le Havre v Paris St Germain – TNT Sports 3 1200, Monaco v Montpellier – TNT Sports 3 1400, Lille v Metz – TNT Sports 5 1605, Marseille v Rennes – TNT Sports 4 1930; LaLiga, Mallorca v Alaves – Viaplay Sports 1 1300, Almeria v Real Betis – Viaplay Sports 1 1515, Sevilla v Villarreal – Viaplay Sports 1 1730, Barcelona v Atletico Madrid – ITV4 1930, Viaplay Sports 1 2000; A-League, Newcastle Jets v Melbourne City – TNT Sports 1 0600, Macarthur FC v Adelaide United – TNT Sports 2 0600.

CRICKET: ODI, West Indies v England – TNT Sports 1 1300; Fifth T20, India v Australia – TNT Sports 4 1330.

GOLF: DP World Tour, The Investec South African Open – Sky Sports Golf 0930; PGA Tour, The Hero World Challenge – Sky Sports Golf 1630.

RUGBY UNION: Premiership, Leicester v Newcastle – TNT Sports 2 1430; Premiership Women’s Rugby, Leicester v Loughborough – TNT Sports 2 1715; Top 14, Stade Francais v Toulouse – Viaplay Sports 2 2000.

GRIDIRON: NFL, TBC – Sky Sports NFL 1700, TBC – Sky Sports Main Event 1930, TBC – Sky Sports Main Event, Sky Sports NFL 2115, Green Bay Packers v Kansas City Chiefs – Sky Sports Main Event, Sky Sports NFL 0115 (Mon).

SNOOKER: UK Championship – Eurosport 1 1245, 1845, BBC Two England 1300, 1900.